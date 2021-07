Politik Ministerpräsidenten Südkoreas und Vietnams führen Telefongespräch

Ministerpräsident Kim Boo-kyum hat die vietnamesische Regierung um ihre aktive Unterstützung für die Sicherheit der Südkoreaner in Vietnam und deren zügige Impfung gebeten.



Entsprechendes äußerte Kim am Donnerstag in seinem ersten Telefongespräch mit dem neuen vietnamesischen Premierminister Pham Minh Chinh.



Das Telefonat erfolgte, nachdem die vietnamesische Regierung gegenüber Seoul ihr Bedauern darüber geäußert hatte, dass in Vietnam die Leiche eines an Covid-19 gestorbenen Koreaners ohne Mitteilung an seine Familie oder die südkoreanische Vertretung eingeäschert worden war.



Kim stellte im Telefonat die Bemühungen der südkoreanischen Regierung für die Förderung eines gerechten Zugangs zu Impfstoffen in der internationalen Gemeinschaft vor. Er schlug vor, die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern im Kampf gegen Covid-19 zu verstärken.



Pham versprach aktive Bemühungen, damit südkoreanische Bürger und Unternehmen in Vietnam keine Schwierigkeiten aufgrund der Pandemie hätten.



Er äußerte die Hoffnung auf eine stärkere Zusammenarbeit in Bezug auf die Versorgung mit Impfstoffen und deren Entwicklung und Produktion. Er hoffte auch, dass Südkorea seine Erfahrungen mit der Seucheneindämmung einschließlich der Impfung an Vietnam weitergeben werde.



Kim sagte die Teilung des entsprechenden Knowhows mit Vietnam zu.