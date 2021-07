Politik US-Vizeaußenministerin will Wichtigkeit koordinierter Reaktion Südkoreas und der USA auf Nordkorea betonen

US-Außenministerin Wendy Sherman hat die Absicht mitgeteilt, für eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel die Wichtigkeit einer koordinierten Reaktion Südkoreas und der USA auf Nordkorea zu betonen.



Die entsprechende Äußerung machte Sherman zum Auftakt des bilateralen Strategiedialogs mit Vizeaußenminister Choi Jong-kun am Freitag am Sitz des Außenministeriums in Seoul.



Sherman sagte, sie freue sich auf Diskussionen über regionale Herausforderungen, die im Widerspruch zu den Interessen der USA und der Republik Korea stünden und die auf Normen beruhende globale Ordnung beeinträchtigen könnten. Man wolle besprechen, wie beide Länder ihre Zusammenarbeit hinsichtlich des Klimawandels und guter Arbeitsplätze im Bereich sauberer Energien vertiefen könnten.



Sherman bezeichnete zudem das südkoreanisch-US-amerikanische Bündnis als Dreh- und Angelpunkt nicht nur in der indopazifischen Region, sondern auch in der Welt.



Der Strategiedialog der Vizeaußenminister fand zuletzt im Juli letzten Jahres statt und wurde damit zum ersten Mal seit dem Amtsantritt der Biden-Regierung abgehalten.



Beim Höflichkeitsbesuch der US-Vizeaußenministerin bei Außenminister Chung Eui-yong am Donnerstag hatten beide Seiten vereinbart, auf jeder Ebene weiter eng zu kooperieren, damit Nordkorea zum Dialog bewegt werden könne.



Sherman wird im Anschluss an den Strategiedialog am Freitagnachmittag in die Mongolei weiterreisen. Am Sonntag wird sie zu einem zweitägigen Besuch nach China reisen und unter anderem Außenminister Wang Yi treffen.