Sherman: USA wollen Beziehungen mit Nordkorea in konstruktive Richtung bringen

Photo : YONHAP News

Die USA freuen sich laut ihrer Vizeaußenministerin darauf, die Beziehungen mit Nordkorea in eine vertrauensbasierte, vorhersehbare und konstruktive Richtung voranzubringen.Entsprechendes sagte US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman auf einer Pressekonferenz im Anschluss an den Strategiedialog mit Vizeaußenminister Choi Jong-kun am Freitag am Sitz des Außenministeriums in Seoul. Die USA hätten Nordkorea angeboten, einen Dialog zu führen, und warteten auf eine Antwort.Sherman sagte auch, dass man Mitgefühl für die Menschen in Nordkorea habe, die unter schwierigen Umständen wegen der Corona-Pandemie und einer Nahrungsmittelknappheit litten. Man hoffe auf ein besseres Ergebnis für die Nordkoreaner.Sie teilte die Absicht mit, bei ihrem China-Besuch ab Sonntag Nordkorea-Fragen zu diskutieren.Choi sagte, beide Seiten seien sich darin einig gewesen, dass die bilaterale Kooperation für eine baldige Wiederaufnahme des Dialogs mit Nordkorea erforderlich sei, um wesentliche Fortschritte beim Ziel einer vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und eines dauerhaften Friedens zu machen.Das Gesprächsangebot der USA gegenüber Nordkorea sei noch gültig. Man wolle angesichts der Corona-Lage geduldig auf eine Antwort Nordkoreas warten, sagte er weiter.Choi fügte hinzu, man betone stets, dass Chinas Rolle sehr wichtig sei, um Nordkorea zum Dialog zu bewegen. Er glaube, dass auch China sich darüber im Klaren sei.Der Strategiedialog der Vizeaußenminister wurde ein Jahr nach dem letzten Treffen im vergangenen Juli und zum ersten Mal seit dem Amtsantritt der Biden-Regierung abgehalten.Sherman wird am Freitagnachmittag in die Mongolei weiterreisen. Am Sonntag wird sie zu einem zweitägigen Besuch nach China reisen und unter anderem Außenminister Wang Yi treffen.