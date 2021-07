Photo : YONHAP News

Der Kospi in Südkorea hat am Freitag den zweiten Tag in Folge zulegen können.Der Hauptindex rückte um 0,13 Prozent auf 3.254,42 Zähler vor.Zwar lastete die vierte Corona-Welle in Südkorea erneut auf der Börse, gute Unternehmensdaten sorgten jedoch auch für etwas Erleichterung.Auch Signale der Europäischen Zentralbank für eine weiterhin lockere Geldpolitik wurden laut der Nachrichtenagentur Yonhap von den Anlegern in Südkorea positiv aufgenommen.