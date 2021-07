Olympische Sommerspiele 2020 in Tokio eröffnet

Photo : YONHAP News

Die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio haben mit einer Corona-bedingten einjährigen Verspätung um 20.00 Uhr am heutigen Freitag offiziell mit einer Eröffnungsfeier begonnen.Im Rahmen der Eröffnungszeremonie unter dem Hauptthema „United by Emotion“ (Vereint durch Emotionen) wurden verschiedene Aufführungen auf die Bühne gebracht, wobei mit Fokus auf die Solidarität traditionelle japanische Kultur im modernen Stil interpretiert wurde.Ursprünglich wollte Japan bei der Zeremonie das Wiederaufblühen und den Wiederaufbau des Landes nach dem großen Erdbeben in Ostjapan in den Vordergrund stellen. Angesichts der Corona-Lage stand jedoch stattdessen der Sportgeist im Mittelpunkt. Die Eröffnungszeremonie fand vor leeren Rängen statt.Das südkoreanische Team marschierte als 103. Land ein. Nordkorea schickte zum ersten Mal seit 33 Jahren keine Sportler, mit der Begründung, seine Athleten vor der Corona-Pandemie schützen zu müssen.Während der 17-tägigen Sommerspiele werden etwa 11.000 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt in 33 Sportarten um 339 Goldmedaillen kämpfen.Südkorea hofft am Samstag auf seine erste Goldmedaille. Im Bogenschießen, Schießsport, Fechten und Taekwondo könnte Südkorea bis zu fünf Goldmedaillen holen.