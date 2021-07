Olympia in Tokio: Erstes Gold für Südkorea im Bogenschießen Mixed-Wettbewerb

Photo : YONHAP News

Die erste Goldmedaille für Südkorea bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio haben An San und Kim Je-deok im Mixed-Wettbewerb des Bogenschießens gewonnen.Das Finale am Samstag im Yumenoshima Park Archery Field in Tokio gewann das Duo gegen die Niederlande (Gabriela Schlösser, Steve Wijler) mit 5:3.Bronze ging an Mexiko (Luis Alvarez, Alejandra Valencia ).Die 20-jährige An San ist die Nummer 9 der Weltrangliste, Teampartner Kim Je-deok ist erst 17 Jahre alt und rangiert in der Weltrangliste auf Position 211.Den Mixed-Wettbewerb im Bogenschießen gab es in Tokio erstmals bei Olympischen Spielen. Daher gibt es in Tokio in dieser Sportart insgesamt fünf Goldmedaillen zu gewinnen.Athleten aus Südkorea waren bei den Sommerspielen 1984 in Los Angeles erstmals im Bogenschießen angetreten. Seitdem haben die südkoreanischen Bogenschützen 23 von 30 Goldmedaillen gewonnen. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro siegten die Südkoreaner in allen vier Wettbewerben.Der Mixed-Wettbewerb im Bogenschießen war 2011 bei der Weltmeisterschaft erstmals offizielle Disziplin bei einem internationalen Turnier. Seitdem haben die Südkoreaner in dieser Wertung stets gewonnen. Bogenschützin Ki Bo-bae konnte ihren Weltmeistertitel im Mixed-Wettbewerb zwei Mal verteidigen.