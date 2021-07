Olympia-Sieger Jin Jong-oh hat überraschend das Finale im Schießen 10m Luftpistole der Männer verpasst.Die Qualifikation am Samstag auf der Asaka Shooting Range in Tokio beendete der 42-Jährige mit 576 Punkten an 15. Stelle.Kim Mose aus Südkorea erreichte mit 579 Punkten als Sechster das Finale. Dort konkurrieren acht Sportler um Medaillen.Jin wurde in der Disziplin 10m Luftpistole 2012 in London Olympiasieger, zuvor hatte er 2008 in Peking die Silbermedaille gewonnen.