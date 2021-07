Photo : YONHAP News

Fechter Kim Jung-hwan hat im Säbel-Einzel die Bronzemedaille gewonnen.Im Kampf um Bronze in der Makuhari Messe in Chiba besiegte Kim Sandro Bazadze aus Georgien mit 15:11.In derselben Disziplin hatte Kim auch bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro Bronze gewonnen. Bei den Spielen 2012 in London war er Mitglied der siegreichen Säbel-Mannschaft.Der südkoreanische Weltranglistenerste Oh Sang-uk hatte heute im Viertelfinale überraschend gegen Sandro Bazadze verloren.