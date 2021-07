Einmal Gold und zweimal Bronze für Südkorea am ersten Olympia-Wettkampftag

Photo : YONHAP News

Am ersten Wettkampftag bei den olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio haben südkoreanische Sportler eine Goldmedaille und zwei Bronzemedaillen gewonnen.Die erste Goldmedaille für Südkorea holten An San und Kim Je-deok im Mixed-Wettbewerb des Bogenschießens. Das Finale am Samstag im Yumenoshima Park Archery Field in Tokio gewann das Duo gegen die Niederlande (Gabriela Schlösser, Steve Wijler) mit 5:3. Bronze ging an Mexiko (Luis Alvarez, Alejandra Valencia ).Die 20-jährige An San ist die Nummer 9 der Weltrangliste, Teampartner Kim Je-deok ist erst 17 Jahre alt und rangiert in der Weltrangliste auf Position 211. Den Mixed-Wettbewerb im Bogenschießen gab es in Tokio erstmals bei Olympischen Spielen. Daher gibt es in Tokio in dieser Sportart insgesamt fünf Goldmedaillen zu gewinnen.Die erste Bronzemedaille hat Fechter Kim Jung-hwan im Säbel-Einzel gewonnen. Im Kampf um Bronze in der Makuhari Messe in Chiba besiegte er Sandro Bazadze aus Georgien mit 15:11. In derselben Disziplin hatte Kim schon bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro Bronze gewonnen. Bei den Spielen 2012 in London war er Mitglied der siegreichen Säbel-Mannschaft. Der südkoreanische Weltranglistenerste Oh Sang-uk hatte heute im Viertelfinale überraschend gegen Sandro Bazadze verloren.Anders als erwartet gab es für Südkorea heute im Taekwondo keine Goldmedaille. Der Weltranglistenerste Jang Jun hatte nach einer 19:25-Niederlage gegen Mohamed KhalilJendoubi aus Tunesien, die Nummer 21 der Weltrangliste, überraschend das Finale verpasst. Mit einem klaren 46:16-Sieg gegen Omar Salim aus Ungarn konnte sich der 21-jährige Jang anschließend aber noch die Bronzemedaille sichern.Im Schießen hat Olympia-Sieger Jin Jong-oh ebenfalls das Finale 10m Luftpistole der Männer verpasst. Die Qualifikation auf der Asaka Shooting Range in Tokio beendete der 42-Jährige mit 576 Punkten an 15. Stelle. Kim Mose aus Südkorea erreichte mit 579 Punkten als Sechster das Finale. Jin wurde in der Disziplin 10m Luftpistole 2012 in London Olympiasieger, davor hatte er 2008 in Peking die Silbermedaille gewonnen.