Judoka An Baul holt Bronze in der 66 Kilogramm-Klasse

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Judoka An Baul hat bei den Olympischen Spielen in Tokio im Judo in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm Bronze geholt.An gewann den Kampf gegen Manuel Lombardo aus Italien im Nippon Budokan in Tokio. An erzielte etwa zwei Minuten nach dem Beginn des Kampfes einen Ippon durch Schulterwurf "Seoi Nage".Er holte damit für die südkoreanische Mannschaft die erste Medaille im Judo bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio.An hatte bei Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro in derselben Gewichtsklasse Silber gewonnen.