Nordkorea voraussichtlich Thema hochrangiger Gespräche zwischen USA und China

Photo : YONHAP News

US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman ist zu Gesprächen in China eingetroffen.Im nahe Peking gelegenen Tianjin trifft sie heute Chinas Staatsrat und Außenminister Wang Yi. Auch mit dem für die Beziehungen zu den USA zuständigen Vizeaußenminister Xie Feng wird sie zu einem Gespräch zusammenkommen.Es sind die ersten Diskussionen zwischen Vertretern beider Länder auf ranghoher Ebene seit rund vier Monaten. Sherman ist zudem die ranghöchste US-Beamtin seit dem Amtsantritt der Biden-Regierung, die China besucht. Zuletzt hatte es Spannungen zwischen den beiden Großmächten gegeben.Als wahrscheinliche Themen der Gespräche gelten die Zusammenarbeit in der Nordkorea- und Iran-Frage sowie beim Vorgehen gegen den Klimawandel.Sherman war am Sonntag zu einem zweitägigen Besuch in China eingetroffen. Zuvor war sie in Japan, Südkorea und der Mongolei.Beim strategischen Dialog mit ihrem südkoreanischen Pendant Choi Jong-kun am Freitag in Seoul hatte sie erklärt, in China die nordkoreanische Nuklearfrage ansprechen zu wollen.