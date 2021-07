Parlament verabschiedet Nachtragshaushalt – Corona-Hilfe für 88 Prozent der Bürger

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung hat am Samstag einen Nachtragshaushalt verabschiedet, mit dem Corona-bedingte Hilfspakete für Bürger und Kleinunternehmer finanziert werden.Demnach wird allen Bürgern ausschließlich Menschen mit hohen Einkommen eine Corona-Hilfe in Höhe von 250.000 Won pro Kopf (217 Dollar) gezahlt.Anspruch auf den Zuschuss hat ein Ein-Personen-Haushalt, dessen Jahreseinkünfte unter 50 Millionen Won (43.360 Dollar) liegen. Im Falle eines Doppelverdiener-Haushalts mit zwei Mitgliedern liegt die Obergrenze bei 86 Millionen Won (74.580 Dollar).Mit einer zusätzlichen Hilfe für Ein-Personen-Haushalte und Doppelverdiener neben den ursprünglich vorgesehenen 80 Prozent der Bevölkerung würden insgesamt 87,8 Prozent der Bürger in den Genuss der Unterstützung kommen, sagte Kim Sung-won von der Partei Macht des Volks.Das Budget für die Unterstützung von Kleinunternehmern wurde um 1,4 Billionen Won (1,2 Milliarden Dollar) verglichen mit dem Regierungsentwurf aufgestockt. Demnach werden Betrieben, die wegen Corona-Maßnahmen vor Juli Schäden erlitten hatten, Zuschüsse von jeweils bis zu 20 Millionen Won (17.300 Dollar) gewährt.Für den Ausgleich von Schäden infolge der vierten Corona-Welle sind eine Billion Won (867 Millionen Dollar) vorgesehen.Das gesamte Volumen des Extrabudgets wurde von ursprünglich 33 Billionen Won auf 34,9 Billionen Won (30 Milliarden Dollar) angehoben.