Abstandsregeln der Stufe 3 gelten ab Dienstag für Gebiete außerhalb der Hauptstadtregion

Photo : YONHAP News

Die Behörden werden mit Wirkung ab Dienstag die Regeln zur sozialen Distanzierung in den Gebieten außerhalb der Hauptstadtregion verschärfen.Anlass ist das landesweit starke Infektionsgeschehen infolge eines sogenannten Balloneffekts wegen der verschärften Corona-Regeln in der Hauptstadtregion und der gestiegenen Mobilität in der Urlaubszeit. Der Anteil der Regionen außerhalb der Hauptstadtregion an den Corona-Neuinfektionen übertraf inzwischen 35 Prozent.Nach dem Beschluss gilt für die Gebiete außerhalb der Hauptstadtregion Stufe 3, die zweithöchste Stufe des vierstufigen Systems, von Dienstag bis 8. August.Zugleich wurde das Verbot privater Zusammenkünfte von fünf oder mehr Personen verlängert.In den Parks und an den Badestränden darf in den Nachtstunden kein Alkohol getrunken werden. In Unterkunftseinrichtungen dürfen keine Feiern oder Veranstaltungen ausgerichtet werden.Bars, Karaoke-Einrichtungen, Badehäuser, Restaurants und Cafés dürfen lediglich bis 22 Uhr öffnen.In religiösen Einrichtungen dürfen bis zu 20 Prozent der vorhandenen Sitzkapazitäten ausgeschöpft werden.Nach Behördenangaben können einige Regionen, die besonders hohe Corona-Zahlen verzeichnen, auch eigenständig Stufe 4 verhängen.