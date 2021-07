Südkorea meldet 1.318 neue Covid-19-Fälle – höchster Stand an einem Sonntag

Photo : YONHAP News

Südkorea hat mit Stand 0 Uhr 1.318 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Bisher seien insgesamt 190.166 Infektionsfälle im Land erfasst worden, teilte die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag mit.Die Zahl der Neuinfektionen schrumpfte zwar um 169 gegenüber dem Vortag. Jedoch wurde den 20. Tag in Folge die 1.000er-Schwelle übertroffen.Der Rückgang wird eher auf die geringere Zahl der Testungen am Wochenende zurückgeführt.1.318 Fälle entsprechen zudem dem bisher höchsten Wert, der an einem Sonntag bestätigt wurde. Der bisherige Sonntagsrekord wurde eine Woche zuvor verzeichnet und lag bei 1.251.Von den Neupatienten steckten sich 1.264 Menschen in Südkorea an, während 54 eingeschleppte Fälle nachgewiesen wurden.749 lokale Fälle (59,3 Prozent) wurden in der Hauptstadtregion bekannt, 515 Fälle (40,7 Prozent) in den anderen Gebieten.