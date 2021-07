Internationales Britischer Abgeordneter reicht Resolution zur Unterstützung von US-Gesetzentwurf für Frieden in Korea ein

Dem britischen Unterhaus ist eine Resolution zur Unterstützung eines US-Gesetzentwurfs für Frieden auf der koreanischen Halbinsel eingereicht worden.



Nach Angaben des Korean American Public Action Commitee (KAPAC), einer Organisation von koreanischstämmigen Wählern in den USA, am Freitag (Ortszeit) reichte Ed Davey, Mitglied des House of Commons und Vorsitzender der Liberal Democrats, am 19. Juli eine entsprechende Resolution ein. Darin wird Unterstützung für den Gesetzentwurf ausgesprochen, den Brad Sherman, ein demokratisches Mitglied des US-Repräsentantenhauses, initiiert hatte. Damit war in den USA zum ersten Mal eine Gesetzesvorlage mit Ideen für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel vorgelegt worden.



Diese symbolische Bewegung würde in der nächsten Stufe, einer Phase der Entspannung auf der koreanischen Halbinsel, eine wichtige Rolle spielen, schreibt Davey, Vorsitzender der Allparteien-Parlamentsgruppe zu Südkorea im britischen Unterhaus, in der Resolution. Man richte Aufmerksamkeit darauf, dass nach dem Waffenstillstand im Koreakrieg 1953 keine Verhandlungen für einen offiziellen Friedensvertrag zustande gekommen seien.



Zugleich wurde die Absicht erklärt, die beim innerkoreanischen Gipfel im Jahr 2018 angenommene Panmunjom-Erklärung zu unterstützen.



Die britische Regierung habe sich an den multilateralen Bemühungen zur Förderung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel und deren Denuklearisierung beteiligt. Man fordere ein aktiveres Engagement mit den betroffenen Parteien und einer breiteren internationalen Gemeinschaft, um diese Bemühungen zügiger voranzubringen, so der britische Abgeordnete.