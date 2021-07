Reiseblase mit Saipan gestartet

Photo : YONHAP News

Südkorea hat mit Saipan eine Reiseblase gestartet.Mit der Insel hat Südkorea erstmals eine Reiseblase vereinbart.Der erste Flug für eine quarantänefreie Reise nach Saipan wurde am Samstag angeboten.An Bord der Maschine von Asiana Airlines waren etwa 60 Fluggäste. Wie verlautete, seien darunter sechs Touristen gewesen, die reisen wollten, ohne sich in Quarantäne begeben zu müssen.Nach Asiana werden auch T´way Air und Jeju Air Flüge nach und von Saipan anbieten.Auf der Insel im Pazifischen Ozean wurden zwei Hotels bestimmt, in denen koreanische Gruppentouristen untergebracht werden.Von der Reiseblase können vollständig geimpfte Gruppenreisende profitieren. Nach der zweiten Impfung müssen mindestens 14 Tage vergangen sein.Reisende müssen außerdem einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, vorlegen und sich nach der Ankunft in Saipan erneut testen lassen. Vor der Abreise ist ein weiterer Test erforderlich, um mit einem negativen Ergebnis wieder nach Südkorea einreisen zu können.