K-Pop-Wettbewerb in Ecuador stattgefunden

In Ecuador hat ein K-Pop-Wettbewerb stattgefunden.Nach Angaben der südkoreanischen Botschaft am Sonntag (Ortszeit) wurde in Quito, der Hauptstadt des Landes, am Samstag das Finale des K-Pop World Festival 2021 abgehalten.Der Wettbewerb diente als nationale Vorausscheidung für das K-Pop World Festival, das im südkoreanischen Changwon stattfinden wird.Der gesamte Prozess ab der Hauptrunde wurde vom terrestrischen Sender Ecuador TV übertragen.Zehn Teams konkurrierten in der fünftägigen Hauptrunde ab 19. Juli, in der sechs Finalisten ausgewählt wurden. Sieger wurde „SWAT“, ein Team aus sieben Männern, das „WIN“ der Boyband ATEEZ aufführte.Der Wettbewerb habe angesichts der Corona-Lage ohne Zuschauer stattgefunden. Jedoch hätten jeden Tag hunderttausende K-Pop-Fans im Fernsehen und Internet die Show verfolgt, so die Botschaft.