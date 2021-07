Washington will wegen drohender Zwangsrückführung nordkoreanischer Flüchtlinge handeln

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium will angesichts einer drohenden Zwangsrückführung nordkoreanischer Flüchtlinge in China handeln.Es würden Bemühungen unternommen, um deren Leid zu lindern, sagte Ministeriumssprecherin Jalina Porter auf einer telefonischen Pressekonferenz am Freitag (Ortszeit).Die USA würden tatkräftig die Menschenrechte in den Mittelpunkt ihrer Außenpolitik stellen. Selbstverständlich würde auch Nordkorea in solche Maßnahmen mit einbezogen, sagte sie angesichts einer Frage wegen einer jüngsten Mitteilung von Human Rights Watch.Nach Angaben der internationalen Menschenrechtsorganisation seien derzeit mindestens 1.170 geflüchtete Nordkoreaner in China inhaftiert. Sie könnten nach der Wiederöffnung der Grenze gegen ihren Willen nach Nordkorea zurückgeschickt werden.In Bezug auf Nordkorea werde Washington in seinem Gesamtansatz den Menschenrechten weiterhin Priorität einräumen. Selbst wenn die USA mit einem Regime wie Nordkorea nicht einverstanden seien, so müssten sie nach Kräften versuchen, die Leiden seiner Bevölkerung zu lindern, sagte Porter weiter.