Corona-Impfungen der 55- bis 59-Jährigen starten heute

Photo : YONHAP News

In Südkorea starten heute die Corona-Impfungen der 55- bis 59-Jährigen.Ab dem 16. August werden dann die 50- bis 54-Jährigen geimpft.Wie die Impf-Taskforce heute mitteilte, würde den Menschen in ihren Fünfzigern das Mittel von Pfizer oder Moderna gespritzt.Auch die 60- bis 74-Jährigen, die im Mai oder Juni aus gesundheitlichen Gründen oder wegen Störungen in medizinischen Einrichtungen nicht geimpft werden konnten, bekommen ab dem heutigen Montag entweder den Impfstoff von Pfizer oder den von Moderna verabreicht.Bis zum 28. August sollen die Impfungen der Menschen im Alter von 50 bis 74 abgeschlossen sein.Aus der Gruppe der 55- bis 59-Jährigen hatten 3,04 Millionen Menschen oder 86 Prozent, einen Impftermin gebucht.In der Gruppe der 50- bis 54-Jährigen sind es 3,8 Millionen oder 83 Prozent. Von den 60- bis 74-Jährigen beantragten 107.000 oder 63 Prozent eine Impfung.