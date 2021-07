Schwimmer Hwang Sun-woo erreicht Olympia-Finale über 200 Meter Freistil

Photo : YONHAP News

Schwimmer Hwang Sun-woo hat bei den Olympischen Spielen in Tokio das Finale über 200 Meter Freistil erreicht.Der 18-Jährige ist der erste südkoreanische Olympia-Finalteilnehmer im Schwimmen seit neun Jahren.Im Tokyo Aquatics Center schwamm er im Halbfinale die sechstschnellste Zeit (1:45,53 Minuten). Das Finale findet am Dienstag statt.Am Sonntag hatte er im Vorlauf mit einer Zeit von 1:44,62 Minuten bereits einen neuen koreanischen Rekord aufgestellt. Bisheriger Rekordhalter war Park Tae-hwan, der 2010 bei den Asienspielen in Guangzhou für die Strecke 1:44,80 Sekunden gebraucht hatte.Hwang verbesserte damit auch den Junioren-Weltrekord, den er selbst im Mai dieses Jahres mit einer Zeit von 1:44,96 Sekunden aufgestellt hatte.Letzter Teilnehmer in einem olympischen Schwimmfinale war Park Tae-hwan. Er hatte 2012 in London über 200 und 400 Meter Freistil die Silbermedaille gewonnen.2008 hatte Park als Südkoreas bislang einziger Schwimmer, der bei Olympischen Spielen Medaillen gewinnen konnte, in Peking Gold über 200 und 400 Meter Freistil gewonnen.