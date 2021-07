Regierung: Anteil der Delta-Variante übertrifft voraussichtlich diese Woche 50 Prozent

Photo : YONHAP News

Die hoch ansteckende Delta-Variante des Coronavirus wird offenbar bald in Südkorea vorherrschend sein.Son Young-rae, Sprecher des Gesundheitsministeriums, teilte am Montag in einer Online-Pressekonferenz mit, dass der Anteil der Delta-Variante letzte Woche auf 48 Prozent aller Neuinfektionen gestiegen sei. Angesichts der rapiden Ausbreitung könne objektiv prognostiziert werden, dass die Quote diese Woche 50 Prozent übertreffen werde.Die Zentrale für Seuchenbekämpfung der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention gibt jeden Dienstag die Ergebnisse der wöchentlichen Analyse des Standes der Virusvarianten bekannt.Nach Behördenangaben wurde die Delta-Variante in der vierten Juniwoche in 3,3 Prozent der Infektionsfälle festgestellt. Ihr Anteil kletterte in der dritten Juliwoche auf 48 Prozent. Innerhalb von rund einem Monat stieg der Anteil um 44,7 Prozentpunkte.Son sagte, es seien angesichts der starken Ausbreitung der Virusvarianten Bemühungen erforderlich, um mit noch stärkeren und schnelleren Maßnahmen als früher die Verbreitung einzudämmen.