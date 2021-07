Kim Jong-un sendet nach Flutkatastrophe tröstende Worte an Xi Jinping

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping angesichts der jüngsten Flutschäden in China tröstende Worte gesendet.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Samstag.Laut dem Bericht sprach Kim angesichts großer Personen- und Sachschäden wegen des Hochwassers in vielen Regionen, einschließlich der Provinz Henan, sein Beileid und Mitgefühl aus.Er habe kämpferische Grüße an die Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas und die Soldaten der Volksbefreiungsarmee geschickt, die sich für die Schadensverhütung und den Wiederaufbau in den Katastrophengebieten einsetzten, hieß es weiter.