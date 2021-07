Schlammfestival Boryeong zu einem der drei größten Festivals in Asien gewählt

Photo : YONHAP News

Das Schlammfestival Boryeong, ein repräsentatives Sommerfestival Südkoreas, ist als eines der drei größten Festivals in Asien ausgewählt worden.Nach Angaben der Stadt Boryeong am Montag traf der Internationale Verband für Festivals und Events (IFEA) die Auswahl. Der Verband überreichte bei einem in Boryeong veranstalteten Forum am Sonntag Bürgermeister Kim Dong-il das entsprechende Zertifikat.Die Organisation hatte in der ersten Runde 17 von 21 Festivals in sieben asiatischen Ländern ausgewählt. Anschließend wählte sie anhand einer Online-Umfrage bei 300 Experten und allgemeinen Bürgern das Schlammfestival Boryeong, das Harbiner Internationale Eis- und Schneefest im chinesischen Harbin und das Songkran Wasserfestival in Thailand als die drei größten Festivals Asiens aus.Das Schlammfestival Boryeong wird seit 1998 immer im Juli und August am Badestrand Daecheon in Boryeong an der Westküste Südkoreas veranstaltet. Das Festival wurde vom Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus zu einem repräsentativen Festival des Landes bestimmt.