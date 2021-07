Seoul verfolgt Ernährungslage in Nordkorea mit großer Aufmerksamkeit

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium verfolgt nach eigenen Angaben die Ernährungslage in Nordkorea mit großer Aufmerksamkeit.Nordkorea habe in diesem Jahr bei wichtigen politischen Veranstaltungen wie einer Sitzung des Politbüros der Arbeiterpartei mehrmals Schwierigkeiten in Bezug auf die Ernährungslage zur Sprache gebracht, sagte Sprecherin Lee Jong-ju vor der Presse.Nordkorea habe in letzter Zeit verschiedene Bemühungen um die Vorbereitung auf katastrophenartige Extremwetter durch allerlei Medien vorgestellt, solche Anstrengungen betont und dazu ermutigt, hieß es.Die diesjährige Getreideproduktion in Nordkorea werde von verschiedenen Klimabedingungen wie Taifunen, Flutkatastrophen und Dürre im Juli und August stark beeinflusst. Es sei zum jetzigen Zeitpunkt kaum möglich, die Höhe der Ernteerträge genau zu veranschlagen, sagte sie weiter.