Olympia in Tokio: Südkoreas Bogenschützen holen Mannschaftsgold

Photo : YONHAP News

Am vierten Tag der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio hat Südkorea im Bogenschießen der Männer Mannschaftsgold gewonnen.Das Finale im Yumenoshima Park Archery Field in Tokio gewannen die Bogenschützen (Kim Je-deok, Oh Jin-hyek und Kim Woo-jin) gegen ihre Gegner aus Taiwan (Tang Chih-chun, Wei Chun-heng und Deng Yu-cheng) mit 6:0. Bronze ging an den Gastgeber Japan.Der 17-jährige Kim Je-deok wurde damit so wie Teamkollegin An San zweifacher Goldmedaillenträger bei den Olympischen Spielen in Tokio. Kim und An hatten ihr erstes Gold am Samstag im Mixed-Wettbewerb gewonnen. Am Sonntag holte An dann ihr zweites Gold im Mannschaftswettbewerb der Frauen.Südkorea will nun auch Gold in den Einzelwettbewerben der Männer und Frauen gewinnen. Dann wären alle fünf in der Sportart vergebenen Goldmedaillen an Südkorea gegangen.