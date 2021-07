Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Judoka An Chang-rim hat bei den Olympischen Spielen in Tokio im Judo in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm Bronze geholt.Der 27-Jährige gewann am Montag den Kampf um Bronze gegen Rustam Orujov aus Aserbaidschan im Nippon Budokan in Tokio.An siegte mit Waza-ari.