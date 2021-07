Impfung mit Pfizer laut Regierung Ursache für tödliche Herzmuskelentzündung eines Soldaten

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat eine Corona-Impfung mit dem Pfizer-Vakzin als Ursache für eine tödliche Herzmuskelentzündung eines Soldaten anerkannt.Die Impf-Taskforce teilte am Montag mit, dass zwischen dem Tod des Soldaten in seinen Zwanzigern in diesem Monat und seiner Impfung mit dem Pfizer-Mittel ein Zusammenhang bestehe.Nach Angaben der Behörden habe der Mann am 13. Juni über Schmerzen in der Brust und andere gesundheitliche Probleme geklagt. Sechs Tage zuvor hatte er seine erste Dosis des Mittels von Pfizer verabreicht bekommen.Er sei mit einem Herzstillstand in die Klinik eingeliefert worden, wo nur noch sein Tod habe festgestellt werden können. Die Autopsie habe ergeben, dass es bei dem Mann zu einer Herzmuskelentzündung gekommen sei.Es ist der erste Fall in Südkorea seit dem Start der Impfkampagne im Februar, dass offiziell ein ursächlicher Zusammenhang zwischen einer Herzmuskelentzündung und einer Schutzimpfung gegen Covid-19 festgestellt worden war.In anderen Ländern, darunter in den USA, waren bereits Fälle bekannt geworden, in denen bei jungen Männern Herzmuskelentzündungen nach der Impfung mit den mRNA-Impfstoffen von Pfizer und Moderna auftraten.