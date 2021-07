Biden: USA ungemein Stolz auf historische Freundschaft mit Südkorea

Photo : KBS News

Nach Worten von US-Präsident Joe Biden sind die USA ungemein stolz auf die historische Freundschaft mit Südkorea.Diese sei entscheidend für die Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der Welt, sagte Biden am Montag anlässlich des Jahrestags des Waffenstillstands im Koreakrieg (1950-53).1,8 Millionen Amerikaner hätten sich den Kämpfen angeschlossen, um Südkorea vor den kommunistischen Regimen in Nordkorea und China zu beschützen.Auch rund 70 Jahre nach Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens 1953 sei die koreanische Halbinsel noch geteilt. Doch Südkorea sei ein gedeihendes und pulsierendes Land und das Verhältnis zwischen Südkorea und den USA sei in Jahrzehnten des Friedens aufgeblüht.Die USA seien ungemein stolz auf diese historische Freundschaft. Das gegenseitige Vertrauen sowie die Leistungen und die Aufopferung beider Länder hätten den dauerhaften Willen hervorgebracht, den Frieden aufrechtzuerhalten und die regionale Stabilität zu fördern.Durch Übungen Seite an Seite mit dem koreanischen Militär würden die US-Truppen im Ausland dabei helfen, Wache zu halten und das Erbe derjenigen hochhalten, die vor ihnen gedient hätten, sagte der US-Präsident weiter.An Nordkorea gerichtete Worte gab es im Rahmen der öffentlichen Bekanntmachung nicht.