Koreanische Wattflächen werden UNESCO-Welterbe

Photo : YONHAP News

Wattgebiete in Südkorea sind als UNESCO-Weltnaturerbe anerkannt worden.Das Welterbekomitee habe bei seiner 44. Sitzung endgültig beschlossen, koreanische Wattflächen „Getbol“ in die Welterbeliste aufzunehmen, teilte die Behörde für Kulturerbe am Montag mit.Die 21 stimmberechtigten Komiteemitglieder hätten einstimmig die Aufnahme beschlossen, hieß es.Welterbe wurden vier Wattgebiete in Südkorea, Seocheon Getbol (Provinz Süd-Chungcheong), Gochang Getbol (Nord-Jeolla), Shinan Getbol (Süd-Jeolla) und Boseong-Suncheon Getbol (Süd-Jeolla).Das Welterbekomitee begründete die Entscheidung damit, dass der hervorragende generelle Wert der Wattgebiete als wichtiger Lebensraum für die Aufrechterhaltung der Biodiversität auf der Erde, einschließlich von Zugvögeln in Ostasien und Ozeanien, anerkannt worden sei.Damit hat Südkorea insgesamt 15 Einträge in der Welterbeliste.