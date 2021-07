Leiche eines seit 22 Jahren verschollenen koreanischen Bergsteigers am Broad Peak gefunden

Photo : YONHAP News

Am Broad Peak im Karakorum-Gebirge ist die Leiche eines seit 22 Jahren vermissten südkoreanischen Bergsteigers gefunden worden.Ein Beamter des Außenministeriums in Seoul teilte am Montag mit, dass ein ausländisches Alpinistenteam Mitte dieses Monats die Leiche in der Nähe des Basislagers gefunden habe.Der Südkoreaner war Mitglied des Bergsteigerklubs der Yonsei Universität gewesen. Er war im Juli 1999 am Broad Peak während des Abstiegs vermisst gegangen, nachdem er in einer Höhe von 7.300 Metern die Tour zum Gipfel abgebrochen hatte. Damals war er 27 Jahre alt gewesen.Unterdessen wurde die Suche nach dem koreanischen Alpinisten Kim Hong-bin, der letzte Woche beim Abstieg nach der erfolgreichen Besteigung des Achttausenders verschwunden war, ausgesetzt. Eine Taskforce der Verwaltung der Stadt Gwangju teilte am Montag mit, dass sie die Entscheidung unter Berücksichtigung der Meinung von Kims Familie getroffen habe.Wie verlautete, habe Kim vor dem Start zum Gipfel darum gebeten, dass im Falle eines Unglücks dafür Sorge getragen werden solle, dass es nicht zu weiteren Unfällen wegen der Suchaktion komme.