Südkoreas Wirtschaft wächst im zweiten Quartal um 0,7 Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal dank einer kräftigen Erholung des privaten Konsums gewachsen.Nach Angaben der südkoreanischen Zentralbank am Dienstag legte das reale Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal nach ersten Schätzungen um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu.Damit ging es seit dem dritten Quartal letzten Jahres das vierte Quartal in Folge aufwärts, nachdem in den beiden ersten Vierteljahren im vergangenen Jahr nach dem Corona-Ausbruch ein Rückgang verbucht worden war.Die Bank of Korea hatte Ende Mai aufgrund der Konjunkturentwicklung bis zum Auftaktquartal ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr von drei Prozent auf vier Prozent angehoben. Nach der Analyse der Notenbank kann ein Jahreswachstum von vier Prozent erzielt werden, sollte das Wachstum im zweiten, dritten und vierten Quartal jeweils knapp unter 0,7 Prozent liegen.Das reale Bruttoinlandseinkommen schrumpfte unterdessen infolge des verschlechterten realen Austauschverhältnisses um 0,6 Prozent.