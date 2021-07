Photo : YONHAP News

BTS haben mit ihrem Song "Butter" die Spitzenposition der amerikanischen Billboard Hot 100 zurückerobert.Wie Billboard am Montag bekannt gab, sei "Butter" diese Woche wieder die Nummer eins und habe mit Olivia Rodrigos “Drivers License” als am längsten an der Spitze der Charts vertretener Song gleichgezogen."Butter", der zweite englischsprachige Song der Boyband hatte sieben Wochen in Folge die Charts angeführt und wurde letzte Woche von "Permission to Dance", ebenfalls von BTS, von der Spitzenposition verdrängt."Permission to Dance" rangiert in den aktuellen Charts auf Platz 7.Laut Billboard sei es das erste Mal überhaupt, dass jemand seinen eigenen Song von der Chartspitze verdränge und dieser anschließend gleich wieder die Spitze erobere.