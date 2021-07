Südkorea meldet 1.365 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat über 1.300 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht 1.365 neue Covid-19-Fälle an einem Tag bestätigt. Es gab 1.276 lokale und 89 eingeschleppte Fälle.Die Gesamtzahl der bislang im Land erfassten Corona-Infektionen stieg auf 191.531.In den Gebieten außerhalb der Hauptstadtregion wurden seit einer Woche stets über 500 lokale Infektionen nachgewiesen. Ihr Anteil hatte am Montag erstmals 40 Prozent übertroffen, fiel am Dienstag leicht auf 39,6 Prozent.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um zwei auf 2.079. Die durchschnittliche Letalitätsrate im Land beträgt 1.09 Prozent.Nach Angaben der Impf-Taskforce am Dienstag erhielten mit Stand 0 Uhr 34,1 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes ihre erste Impfung. 13,5 Prozent der Einwohner haben auch die zweite Impfung hinter sich.