Schwimmer Hwang Sun-woo beendet Olympia-Finale über 200 Meter Freistil als Siebter

Photo : YONHAP News

Schwimmer Hwang Sun-woo hat bei den Olympischen Spielen in Tokio im Finale über 200 Meter Freistil keine Medaille gewinnen können.Er schwamm am Dienstag im Tokyo Aquatics Center mit 1:45,26 Minuten auf Platz sieben unter den acht Finalisten.Der 18-Jährige lag nach den ersten 150 Metern noch in Führung, fiel jedoch auf den letzten 50 Metern zurück.Hwang war der erste südkoreanische Teilnehmer in einem olympischen Schwimm-Finale seit Park Tae-hwan. Park hatte bei den Olympischen Spielen 2012 in London in dieser Disziplin die Silbermedaille gewonnen.