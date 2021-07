Ausländische Medien berichten über Wiederherstellung innerkoreanischer Kommunikationsleitungen

Photo : YONHAP News

Nach der unerwarteten Wiederherstellung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen heute um 10 Uhr haben ausländische Medien umgehend darüber berichtet.Die Nachrichtenagenturen Reuters, AFP, AP und Bloomberg meldeten unmittelbar unter Berufung auf die Bekanntmachung des südkoreanischen Präsidialamtes, dass sich Süd- und Nordkorea über die Wiederherstellung der unterbrochenen Kommunikationsleitungen geeinigt hätten.AFP berichtete, dass Nordkorea im Juni letzten Jahres als Reaktion auf anti-nordkoreanische Flugblattaktionen einseitig alle offiziellen Kommunikationsverbindungen mit Südkorea gekappt habe. Beide Seiten hätten jedoch am Dienstag ihre Hotlines wiederhergestellt.Reuters meldete, dass die Staatschefs Süd- und Nordkoreas seit April Briefe ausgetauscht hätten. Sie hätten vereinbart, als ersten Schritt die Kommunikationsleitungen wiederherzustellen.Bloomberg berichtete ebenfalls über den Schritt. Die Staatschefs Süd- und Nordkoreas hätten in Briefen vereinbart, die Beziehungen wiederherzustellen, was die Aussichten auf einen Durchbruch in einer längeren Pattsituation bei den Atomgesprächen verbessere, hieß es.Beide Staatschefs hätten sich geeinigt, das gegenseitige Vertrauen so schnell wie möglich wiederherzustellen. Die Wiederherstellung der Hotlines sei am 68. Jahrestag des Waffenstillstandsabkommens im Koreakrieg erfolgt, fügte die Nachrichtenagentur hinzu.