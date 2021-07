Koreanische Wattflächen werden UNESCO-Welterbe

Photo : YONHAP News

Wattflächen, eigenartige Gebiete zwischen Land und Meer, die durch Harmonie von Ebbe und Flut entstehen.Wattgebiete in Südkorea sind eine Schatzkammer des Ökosystems, in der über 2.000 Arten von Lebewesen, darunter 27 vom Aussterben bedrohte Wildvogelarten, leben.Koreanische Wattflächen „Getbol“ wurden als Erbe, das die Welt gemeinsam bewahren muss, anerkannt und in die UNESCO-Liste des Weltnaturerbes aufgenommen. Anerkannt wurden vier Wattgebiete, Seocheon Getbol in der Provinz Süd-Chungcheong, Gochang Getbol in Nord-Jeolla und Shinan Getbol sowie Boseong-Suncheon Getbol in Süd-Jeolla.Das UNESCO-Welterbekomitee beschloss einstimmig die Aufnahme der koreanischen Wattflächen. Angesichts deren großen Werts als Zwischenstation von vom Aussterben bedrohten Zugvögeln werde ein hervorragender genereller Wert anerkannt, hieß es.Doug Watkins, Geschäftsführer des East Asian-Australian Flyway Partnership Secretariat, sagte, die Anerkennung als Welterbestätte werde den Feuchtgebieten höchsten Schutz gewähren. Das werde mehreren Millionen ziehenden Wasservögeln, die 22 Länder besuchten, sehr nutzen.Ein Beratungsgremium für die UNESCO hatte im Mai nach einer Untersuchung vor Ort eine Zurückweisung (defer) empfohlen. Es ist das erste Mal, dass Südkorea trotz einer solchen Empfehlung nicht aufgegeben hatte und die Aufnahme in die Welterbeliste durchsetzte.Der Chef der Behörde für Kulturerbe, Kim Hyun-mo, betonte, dass die Aufnahme der Strategie zu verdanken sei, einzelne Komiteemitglieder auf den Wert der koreanischen Wattflächen aufmerksam gemacht und aktiv versucht zu haben, sie zu überzeugen.Das Welterbe wird in Kulturerbe, Naturerbe und gemischte Kultur- und Naturerbestätten eingeteilt.Getbol sind das zweite Weltnaturerbe und insgesamt das 15. Welterbe in Südkorea.