Präsident Moon verleiht UN-Kriegsveteranen des Koreakriegs Orden

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat zwei UN-Soldaten, die am Koreakrieg teilgenommen hatten, Orden verliehen.Die Auszeichnung erfolgte am Dienstag, dem Tag der Teilnahme der UN-Streitkräfte, am Präsidentensitz in Seoul. Es ist das erste Mal, dass ein südkoreanischer Präsident UN-Soldaten, die im Koreakrieg gekämpft hatten, persönlich Orden verliehen hat.Dem verstorbenen US-Amerikaner Emil Joseph Kapaun wurde der Taegeuk Orden für militärische Verdienste verliehen. Colin Nicholas Kahn aus Australien erhielt den Seokryu Zivilverdienstorden.Kapaun war ein römisch-katholischer Priester und diente seit Juli 1950 als Militärseelsorger im Koreakrieg. Er ist als Heiliger des Koreakriegs bekannt, weil er verwundete Soldaten sowohl der Alliierten als auch der feindlichen Streitkräfte betreut hatte, bevor er in einem Lager verstarb. Ein Neffe nahm am Präsidentensitz den Verdienstorden im Namen des Verstorben entgegen.General Kahn kam im Juli 1952 als Zugführer der australischen Armee nach Südkorea, um im Koreakrieg zu kämpfen. Nach seiner Rückkehr bemühte er sich darum, über die Verwüstungen im Koreakrieg und die Entwicklung Südkoreas in Australien zu berichten.Da er aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Südkorea reisen konnte, nahm eine Verwandte die Auszeichnung in seinem Namen entgegen.Moon betonte, dass die Vereinten Nationen mit der Teilnahme am Koreakrieg der Weltgeschichte eingeprägt hätten, dass mit Solidarität und Kooperation die Freiheit und der Frieden geschützt werden könnten. Man werde in Solidarität mit der internationalen Gemeinschaft auch die Corona-Krise gemeinsam überwinden.