Olympia in Tokio: Südkoreas Degenfechterinnen erreichen Teamfinale

Photo : YONHAP News

Südkoreas Degenfechterinnen haben bei den Olympischen Spielen in Tokio im Mannschaftswettbewerb das Finale erreicht.Das Team mit Choi In-jeong, Kang Young-mi, Song Se-ra und Lee Hye-in siegte im Halbfinale am Dienstag in der Makuhari Messe in Chiba mit 38:29 über China.Damit stehen Südkoreas Degenfechterinnen erstmals seit den Olympischen Spielen 2012 in London wieder im Finale.In einem Mannschaftskampf müssen insgesamt neun Kämpfe absolviert werden. Ein Kampf dauert drei Minuten. Sollte eine Mannschaft vor dem Ende des neunten Kampfes 45 Treffer erreichen, ist der Wettkampf zu Ende.Die südkoreanische Degenmannschaft der Frauen hatte bei den Spielen in London Mannschaftssilber geholt und will nun zum ersten Mal Mannschaftsgold gewinnen. Das Finale beginnt um 19.30 Uhr.