Präsident Moon gratuliert Bogenschützen zum Gewinn von Mannschaftsgold

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat den südkoreanischen Bogenschützen nach dem Gewinn der Mannschaftsgoldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio Glückwunschbotschaften geschickt.Das tat er, nachdem er in einem SNS-Beitrag am Montag der Mannschaft bestehend aus Oh Jin-hyek, Kim Woo-jin und Kim Je-deok zum Sieg gratuliert hatte.Moon lobte in der Botschaft an Oh, dass er seine Schulterverletzung überwunden und bei der Herausforderung neun Jahre nach den Olympischen Spielen in London ein kostbares Ergebnis erzielt habe.An Kim Woo-jin schrieb Moon, dass er seinen Namen in die Geschichte des Bogensports eingeprägt habe.Zu Kim Je-duk, dem Jüngsten im Team, hieß es, dass er bei seinen ersten olympischen Spielen bereits zwei Goldmedaillen geholt habe. Sein letzter Schuss in dem engen Halbfinale, der zum Sieg Südkoreas geführt habe, werde lange in den Herzen der Bürger bleiben.