Japanischer Sender NHK lobt koreanischen Schwimmer Hwang Sun-woo

Photo : YONHAP News

Der japanische Sender NHK hat den südkoreanischen Schwimmer Hwang Sun-woo gelobt, der bei den Olympischen Spielen in Tokio im Finale über 200 Meter Freistil startete.Bei der Übertragung des Finales am Dienstagvormittag richteten der Moderator und der Kommentator des japanischen öffentlich-rechtlichen Senders von Anfang an ihre Aufmerksamkeit auf Hwang.Nachdem Hwang die ersten 100 Meter in 49,78 Sekunden geschwommen war, sprach der Moderator begeistert von einer ziemlich schnellen Zeit.Hwang lag zwar nach den ersten 150 Metern noch in Führung, fiel jedoch auf den letzten 50 Metern zurück. Er konnte keine Medaille gewinnen.Trotzdem lobte der Kommentator, dass Hwang ein wunderbares Rennen gezeigt und die ersten 100 Meter in 49 Sekunden zurückgelegt habe. Man möchte dem 18-Jährigen gerne eine Medaille schenken.Der Moderator sagte, man sei überrascht. Der noch junge Athlet sei sehr aktiv gewesen.Hwang war der erste südkoreanische Teilnehmer in einem olympischen Schwimm-Finale seit neun Jahren. Dieses beendete er auf Platz sieben.