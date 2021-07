Photo : YONHAP News

Dem südkoreanischen jungen Bogenschützen Kim Je-deok ist der Vorstoß ins Achtelfinale des Einzelwettbewerbs nicht gelungen.Er verlor gegen Florian Unruh aus Deutschland im Yumenoshima Park Archery Field in Tokio mit 3:7.Der 17-jährige Südkoreaner gewann in Tokio zwei Goldmedaillen, und zwar am Samstag im Mixed-Wettbewerb sowie am Montag im Manschaftswettbewerb der Männer.