Olympia in Tokio: Taekwondo-Kämpferin Lee Da-bin holt Silber

Photo : YONHAP News

Die Taekwondo-Kämpferin Lee Da-bin hat im olympischen Wettkampf der Frauen in der Gewichtsklasse über 67 Kilogramm die Silbermedaille gewonnen.Im Finale in der Makuhari Messe in Chiba verlor die 25-Jährige gegen Milica Mandic aus Serbien mit 7:10.Zuvor hatte ihr Landsmann In Kyo-don in der Gewichtsklasse über 80 Kilogramm die Bronzemedaille gewonnen. Der 29-Jährige gewann gegen Ivan Konrad Trajkovic aus Slowenien mit 5:4.Sein Medaillenerfolg zieht auch insofern große Aufmerksamkeit auf sich, als 2014 bei ihm Blutkrebs diagnostiziert worden war. Nach der Überwindung der Krankheit setzte er 2015 seine Karriere fort und galt stets als Hoffnungsträger in seiner Gewichtsklasse.Die Taekwondo-Kämpfe bei den Olympischen Spielen in Tokio gingen am heutigen Dienstag zu Ende. Für Südkorea gab es einmal Silber und zweimal Bronze. Die erste Bronzemedaille hatte am Samstag Jang Jun im Fliegengewicht der Männer bis 58 Kilogramm geholt.Damit gab es erstmals kein Gold für das Geburtsland des Taekwondo, seit diese Sportart im Jahr 2000 olympisch wurde.