Impfstoffhersteller Moderna informiert Südkorea über späteren Liefertermin

Photo : YONHAP News

Der US-amerikanische Impfstoffhersteller Moderna hat Südkorea über den späteren Liefertermin informiert.Die ursprünglich für Ende Juli vorgesehene Lieferung werde auf August verschoben. Andere für August geplante Lieferungen würden jedoch planmäßig erfolgen.Das teilte die Impf-Taskforce am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Das Unternehmen habe Südkorea über die Verzögerungen in Kenntnis gesetzt. Grund seien Produktionsprobleme.Die Regierung wolle ihre Gespräche mit dem Hersteller fortsetzen und genaue Zeitpläne bekannt geben, sobald diese feststünden.Die Lieferungen im August würden planmäßig eintreffen, da die Dosen aus anderen Produktionsstätten stammten.Südkoreas Gesundheitsbehörden hatten am Montag mitgeteilt, dass Moderna am vergangenen Freitag über Probleme bei der Herstellung informiert habe. Südkorea hat bei dem Hersteller 40 Millionen Dosen bestellt.