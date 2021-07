Vereinigungsminister fordert Geduld und Beharrlichkeit für bessere Beziehungen mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Lee In-young hat angesichts der Wiederherstellung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen Geduld und Beharrlichkeit angemahnt.Lee schickte am Dienstag anlässlich des ersten Jubiläums seines Amtsantritts eine Botschaft an die Mitarbeiter der Vereinigungsministeriums. Es habe wieder die Zeit des Südens und des Nordens begonnen. Nach langen Schwierigkeiten habe man die Kommunikationsleitungen zwischen beiden Seiten wiederhergestellt.Der Minister forderte, dass das Vereinigungsministerium federführend den Weg zum Frieden und der innerkoreanischen Kooperation bereiten müsse, indem man mit dem dünnen Dialogfaden Hoffnung keimen lasse.Lee zeigte sich äußerst entschlossen und zur Ergreifung aller notwendigen Maßnahmen bereit, auch wenn viel Zeit gebraucht werde.Das Vereinigungsministerium teilte mit, dass Süd- und Nordkorea gegen 17.02 Uhr am Dienstag über die direkte Telefonverbindung im gemeinsamen Verbindungsbüro wie geplant ein Telefonat zum Abschluss des Tages geführt hätten.Süd- und Nordkorea hatten am Dienstagvormittag überraschend ihre Kommunikationsleitungen wiederhergestellt, die der Norden im Juni letzten Jahres einseitig gekappt hatte.