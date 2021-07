USA begrüßen Wiederherstellung innerkoreanischer Kommunikationsleitungen

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat die Wiederherstellung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen begrüßt.Die USA unterstützten den innerkoreanischen Dialog und das Engagement und begrüßten die heutige Bekanntmachung über die Wiederherstellung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen, sagte die stellvertretende Sprecherin Jalina Porter am Dienstag (Ortszeit) vor der Presse. Washington glaube, dass dies ein positiver Schritt sei.Diplomatie und Dialog seien unerlässlich, um eine vollständige Denuklearisierung und einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu erreichen, hieß es weiter.Kurt Campbell, Koordinator für den Indopazifik im Nationalen Sicherheitsrat, sagte, dass Washington den Dialog und die Kommunikation mit Nordkorea unterstütze.Die entsprechende Äußerung machte er gegenüber Reportern, nachdem er am Dienstag an einem Frühstück mit Vertretern der Korea-US Alliance Foundation in Washington teilgenommen hatte.Campbell bejahte die Frage, ob er über die Wiederherstellung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen informiert sei. Er antwortete jedoch nicht auf die Frage, ob er etwas von Nordkorea gehört habe.