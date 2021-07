Ministerpräsident: Lieferungen von Moderna-Impfstoff werden nächste Woche fortgesetzt

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Kim Boo-kyum hat Sorgen wegen verzögerter Lieferungen des Moderna-Impfstoffs zerstreut.Die Lieferungen würden nächste Woche fortgesetzt, sagte der Premier am Mittwoch.Die Regierung habe in der Nacht mit Vertretern von Moderna eine Videokonferenz abgehalten, um die Versorgungsprobleme zu erörtern. Demnach würde die Auslieferung in der kommenden Woche wieder beginnen.Die Regierung wolle den Impffahrplan für August bis Freitag ändern und bekannt geben.Die Regierung strebe weiterhin an, bis November eine Herdenimmunität zu erreichen.Der US-Hersteller hatte kürzlich über Lieferschwierigkeiten informiert, da es zu Problemen bei der Herstellung gekommen sei.