Präsidialamt: Wiederherstellung innerkoreanischer Kommunikationsleitungen eine Startlinie

Photo : YONHAP News

Die am Dienstag erfolgte Wiederherstellung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen ist laut einem leitenden Beamten des südkoreanischen Präsidialamts ein Schritt auf der untersten Stufe für die Wiederaufnahme des Friedensprozesses auf der koreanischen Halbinsel.Man stehe nun an der Startlinie, sagte Park Soo-hyun, präsidialer Chefsekretär für öffentliche Kommunikation, in einem Radioprogramm am Mittwoch.Auf die Frage, ob sich damit die Möglichkeit für einen weiteren innerkoreanischen Gipfel noch während der Amtszeit von Präsident Moon Jae-in aufgetan habe, antwortete er, es wäre gut, wenn es dazu käme.Das endgültige Ziel sei die Denuklearisierung. Man wolle Sprungbretter bauen, die eine Einigung ermöglichen. Ein innerkoreanischer Gipfel sei ebenfalls ein solches Sprungbrett, betonte Park.Er habe die zaghafte Hoffnung, dass Hindernisse beseitigt würden und ein großer Schritt gemacht werden könne, so wie Nordkorea es mitgeteilt habe.Park fügte hinzu, allein die Wiederherstellung der Kommunikationsleitungen sei für Dialog und Verhandlungen nicht ausreichend. Süd- und Nordkorea würden nun für Arbeitsgespräche auf jeder Ebene miteinander in Kontakt kommen. Der Aufbau eines Videokonferenzsystems könnte erwogen werden.Er erwartete, dass Süd- und Nordkorea auf der Grundlage der stärkeren Nutzung der Kommunikationskanäle schrittweise über konkrete Themen wie die Kooperation bei der Seucheneindämmung und die Wiederherstellung des innerkoreanischen Verbindungsbüros diskutieren könnten.