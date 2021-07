Südkorea meldet mit 1.896 neuen Covid-19-Fällen neuen Rekordstand

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf einen neuen Rekordstand gestiegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch wurden bis Mitternacht 1.896 Neuansteckungen an einem Tag bestätigt. Bislang seien insgesamt 193.427 Corona-Infizierte im Land erfasst worden.Damit wurde der höchste Tageswert seit der Meldung des ersten Covid-19-Falls in Südkorea vor 18 Monaten verzeichnet.1.823 Neupatienten steckten sich in Südkorea an, während es 73 eingeschleppte Fälle gab.1.212 Übertragungen, 66,5 Prozent aller lokalen Fälle, wurden in der Hauptstadtregion bekannt.Die Zahl der Neuinfektionen ist damit seit dem 7. Juli den 22. Tag in Folge vierstellig.