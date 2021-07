Zahl der Ausländer in Südkorea wegen Corona-Pandemie den 19. Monat in Folge rückläufig

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Ausländer, die sich in Südkorea aufhalten, ist infolge der Corona-Pandemie den 19. Monat in Folge zurückgegangen.Nach Angaben des Justizministeriums am Mittwoch leben mit Stand Juni 1,98 Millionen ausländische Staatsbürger in Südkorea.Die Zahl ging um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat zurück. Es wurde der niedrigste Stand seit Dezember 2015 verbucht, damals waren es 1,89 Millionen.Die Zahl hatte im Dezember 2019 mit 2,52 Millionen den bisher höchsten Stand erreicht, bevor sie im Januar 2020 nach dem Ausbruch der Pandemie um fast 100.000 fiel.Der Wert rutschte im März letzten Jahres auf 1,999 Millionen ab und unterschritt somit erstmals seit 63 Monaten die Zwei-Millionen-Schwelle.