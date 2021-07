Politik Gedenkfeier für an Covid-19 gestorbene koreanische Gastarbeiterinnen und -arbeiter in Deutschland

Eine gemeinsame Gedenkfeier für die an Covid-19 gestorbenen koreanischen Gastarbeiter, darunter Bergarbeiter und Krankenschwestern, in Deutschland findet im August statt.



Der Weltverband koreanischer Gastarbeiter in Deutschland teilte mit, am 26. August im koreanischen Kulturzentrum in Essen eine gemeinsame Gedenkfeier für die an oder mit dem Coronavirus verstorbenen Gastarbeiterinnen und -arbeiter zu veranstalten.



Der Verein Glückauf von Koreanern in Deutschland und der Verein koreanischer Krankenschwestern und Krankenpflegerinnen in Deutschland veranstalten die Zeremonie, die von 22 Koreanerorganisationen gesponsert wird.



Die Organisationen gehen davon aus, dass etwa 100 einst nach Deutschland entsandte koreanische Gastarbeiter an Covid-19 gestorben sind.



Ko Chang-won, der Präsident des Weltverbandes koreanischer Gastarbeiter, sagte, die verstorbenen Gastarbeiterinnen und -arbeiter hätten in Minen und Krankenhäusern fleißig für das Vaterland gearbeitet. Man wolle angesichts des Bedauerns darüber, sie auf ihrem letzten Weg nicht begleitet zu haben, gemeinsam ihrer gedenken.



Die Hinterbliebenen, die mitmachen wollen, werden dazu aufgerufen, Namen und Porträts der Verstorbenen per E-Mail (changwonko@hanmail.net) zu schicken.